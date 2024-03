Hellofresh SE est une société basée en Allemagne qui fournit des services alimentaires en ligne. La société propose des ingrédients préportionnés qui permettent aux abonnés de préparer des repas maison chaque semaine à l'aide de ses recettes. Les utilisateurs ont le choix entre différents types de repas et de recettes qui sont livrés certains jours de la semaine. L'entreprise livre ses produits à des clients situés dans différentes régions géographiques. Les activités de l'entreprise sont divisées en deux secteurs opérationnels : le secteur américain, qui comprend les activités aux États-Unis, et le secteur international, qui comprend les activités en Australie, en Autriche, en Belgique, au Canada, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et au Royaume-Uni. La société opère sous la marque HelloFresh.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire