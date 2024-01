Henderson Far East Income Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Jersey. La société cherche à fournir aux actionnaires un dividende annuel total croissant par action, ainsi qu'une appréciation du capital, à partir d'un portefeuille diversifié d'investissements de la région Asie-Pacifique. La société investit dans un portefeuille diversifié d'actions (titres de participation) et d'autres titres de sociétés cotées ou enregistrées dans la région Asie-Pacifique ou dont l'activité principale se situe dans cette région. La région Asie-Pacifique comprend le Japon, le sous-continent indien et l'Australasie. La société investit au moins 80 % de ses actifs bruts dans des actions cotées, des titres apparentés à des actions et des instruments dérivés. La société peut également investir dans des titres non cotés dont la cotation est attendue, des actions préférentielles, des titres à revenu fixe, des titres convertibles, des warrants et des organismes de placement collectif. Janus Henderson Fund Management UK Limited agit en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la Société.