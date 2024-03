Hennes & Mauritz AB (H&M) est spécialisé dans la création et la distribution de vêtements, d'accessoires et de produits cosmétiques pour hommes, femmes et enfants. Les produits sont vendus notamment sous les marques H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Afound, & Other Stories et ARKET. La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants. A fin novembre 2021, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 4 801 points de vente (dont 273 franchisés) implantés essentiellement en Suède (148), aux Etats-Unis (548), en Chine (445), en Allemagne (441), au Royaume Uni (265), en France (216), en Italie (169), en Russie (168), en Espagne (146) et aux Pays Bas (121). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Afrique (66,6%), Amériques (20,2%), Asie et Océanie (13,2%).

Secteur Détaillant habillement et accessoires