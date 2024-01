Heritage Commerce Corp est une société holding bancaire pour sa filiale à 100 % Heritage Bank of Commerce (la Banque). Elle propose une gamme de services bancaires commerciaux et personnels aux résidents et à la communauté des entreprises et des professionnels dans les comtés d'Alameda, Contra Costa, Marin, San Benito, San Francisco, San Mateo et Santa Clara en Californie. Elle opère à travers deux segments : Le segment bancaire et le segment de l'affacturage. Son portefeuille de prêts comprend des prêts commerciaux et industriels, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts à la construction et des prêts de l'administration des petites entreprises (SBA). Elle propose également des lignes de crédit pour l'accession à la propriété. Elle propose des comptes à vue non rémunérés, des comptes à vue rémunérés et des comptes du marché monétaire. Elle propose des certificats de dépôt et des comptes d'épargne. Elle propose d'autres produits et services, tels que la banque par correspondance, les dépôts de nuit, les coffres-forts, les services de paie automatisés, les transferts électroniques de fonds, le paiement de factures en ligne et les services d'association de propriétaires.

Secteur Banques