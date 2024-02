Le groupe Hesai est une société holding dont l'activité principale consiste à fournir des solutions tridimensionnelles de détection et de télémétrie par la lumière (LiDAR). L'entreprise exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir le secteur LiDAR et le secteur de la détection de gaz : Le segment LiDAR et le segment Détection de gaz. Les produits de la société comprennent les séries AT, FT, Pandar et les télémètres à méthane. Les produits de la société sont largement utilisés dans les voitures particulières et les véhicules commerciaux qui prennent en charge les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), ainsi que les véhicules autonomes. L'entreprise exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Equipements et pièces électroniques