Hisar Metal Industries Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication et la vente de bandes/bobines, tubes et tuyaux en acier inoxydable. Elle fabrique des bandes d'acier inoxydable de haute précision (environ 0,08 millimètre) et ultra-minces. Les produits de la société comprennent des bandes d'acier inoxydable de précision laminées à froid et des tubes et tuyaux soudés en acier inoxydable. Son acier inoxydable est utilisé par les industries lourdes et les petites et moyennes industries qui fabriquent des produits utilitaires quotidiens, tels que des ustensiles de cuisine ou des gadgets électroniques de haute précision. L'entreprise propose une gamme d'aciers inoxydables, notamment austénitiques, ferritiques et martensitiques. Ses bandes d'acier inoxydable de précision laminées à froid comprennent les séries 200, 300 et 400. Sa capacité de production de tubes et tuyaux soudés en acier inoxydable est d'environ 2 200 tonnes par an. Sa capacité de production de bandes d'acier inoxydable de précision laminées à froid est d'environ 22 000 tonnes par an.

Secteur Acier