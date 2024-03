Holmen AB est spécialisée dans la fabrication et la vente de papier et de carton. Les ventes nettes se répartissent par famille de produits comme suit : - carton (36,7% ; premier producteur européen) : carton blanchi et carton fin (538 000 tonnes produites en 2019) ; - papier (33,9%) : journaux, papiers couchés et papiers spéciaux (996 000 tonnes produites) ; - bois et produits forestiers (17,2%) ; - bois transformé (10%) : 879 000 m3 produits en 2019, destinés principalement au secteur du bâtiment et des travaux publics. Le reste du chiffre d'affaires (2,2%) concerne une activité de production d'électricité. Le chiffre d'affaires net se répartit géographiquement comme suit : Suède (24,1%), Allemagne (13,2%), Royaume-Uni (11,6%), Europe (33,1%), Asie (10,4%) et autres (7,6%).

Secteur Papeterie