Howden Joinery Group Plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de cuisines et de produits de menuiserie (mobilier, plans de travail, éviers, etc.) à destination des constructeurs de maisons et des promoteurs immobiliers. A fin 2022, le groupe dispose de 2 sites de production implantés au Royaume Uni, et de 871 dépôts (dont 808 au Royaume Uni, 58 en France et 5 en Belgique). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (97,3%) et Europe continentale (2,7%).

Secteur Fournitures de construction et installation