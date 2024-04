HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED est une société basée en Chine, principalement engagée dans la construction et l'exploitation de centrales électriques. La société s'occupe principalement de la vente de produits d'énergie électrique et de chaleur. La société est également active dans la distribution de charbon. La société exerce ses activités principalement dans les provinces de Shandon, Hubei et Ningxia, en Chine.