Huntsman Corporation est un fabricant de produits chimiques organiques diversifiés. La société opère à travers trois segments : Polyuréthanes, Produits de performance et Matériaux avancés. Le segment des polyuréthanes comprend le diisocyanate de méthylène diphényle, les polyols et les produits de polyuréthane thermoplastique. Le segment des produits de performance se consacre à la fabrication et à la vente d'amines et d'anhydride maléique et dessert une grande variété de marchés finaux grand public et industriels. Le segment des matériaux avancés comprend des produits polymères technologiquement avancés à base d'époxy, de phénoxy, d'acrylique, de polyuréthane, de mercaptan et d'acrylonitrile-butadiène, ainsi que des nanomatériaux à base de carbone. Ses produits comprennent différents produits chimiques et formulations chimiques, qu'elle commercialise à l'échelle mondiale auprès d'un large éventail de consommateurs, principalement des fabricants de produits industriels et de construction. Les produits de la société sont utilisés pour les adhésifs, l'aérospatiale, l'automobile, les revêtements et la construction, les produits de construction, durables et non durables.

Secteur Chimie diversifiée