Hut 8 Corp. est une société d'extraction de données. La société fournit l'infrastructure et les solutions dans l'écosystème technologique mondial. La société est engagée dans le minage et l'hébergement de Bitcoin, les services gérés, l'arbitrage énergétique, l'exploitation de centres de données traditionnels et l'utilisation de technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique. Elle exploite une infrastructure informatique sur ses sites qui exploitent le bitcoin et fournit des services de cloud, de colocation et d'informatique à haute performance à ses entreprises clientes. Son portefeuille d'infrastructures comprend environ onze sites : cinq centres de données informatiques à haute performance en Colombie-Britannique et en Ontario qui offrent des solutions informatiques de cloud, de colocation, d'IA, d'apprentissage automatique et de rendu d'effets visuels (VFX), et six sites de minage, d'hébergement et de services gérés de Bitcoin situés en Alberta, dans l'État de New York, au Nebraska et au Texas. L'infrastructure et les capacités de mise en réseau de la société prennent en charge les charges de travail et les besoins informatiques complexes des clients.