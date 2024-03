Hyphens Pharma International Limited est une entreprise de Singapour spécialisée dans les produits pharmaceutiques et les produits de santé grand public. Les principales activités de la société sont celles d'une holding d'investissement et la fourniture de services de gestion. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : spécialités pharmaceutiques principales, marques propres, hypermarchés médicaux et numérique. Le segment Specialty pharma principals est engagé dans le marketing et la vente d'une gamme de produits pharmaceutiques spécialisés avec une exclusivité dans les pays de l'ANASE concernés. Le segment des marques propres est engagé dans le développement, la commercialisation et la vente de sa propre gamme de produits dermatologiques et de compléments de santé. Le segment "Medical hypermart and digital" est un grossiste de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales à Singapour. La société et ses filiales se positionnent comme un hypermarché médical pour les professionnels de la santé, les établissements de santé et les pharmacies de détail.

Secteur Produits pharmaceutiques