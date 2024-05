Ibotta, Inc. est une société de technologie qui permet aux marques de biens de consommation emballés (CPG) d'offrir des promotions numériques aux consommateurs à travers un réseau unique appelé Ibotta Performance Network (IPN). La société fournit des services promotionnels aux éditeurs, aux détaillants et aux annonceurs par l'intermédiaire de l'IPN, qui comprend ses propriétés mobiles directes au consommateur, ses propriétés Web et ses extensions de navigateur, ainsi que son réseau de propriétés d'éditeurs tiers. La plupart des offres de la société couvrent des produits dans des catégories non discrétionnaires, telles que l'épicerie, et travaillent également avec des fabricants de marchandises générales dans des catégories telles que les jouets, les vêtements, la beauté, l'électronique, les animaux de compagnie, les articles ménagers et les articles de sport. En plus de proposer des offres numériques aux détaillants, l'entreprise met également ces mêmes offres à disposition sur ses propres propriétés numériques, Ibotta D2C. Sa plateforme technologique utilise un moteur d'offres basé sur l'intelligence artificielle (IA) qui est conçu pour faire correspondre et distribuer la bonne offre au bon consommateur au bon moment.

Secteur Internet