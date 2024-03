Ideal Power, Inc. se concentre sur le développement et la commercialisation de sa technologie de commutateur à semi-conducteurs à jonction bipolaire bidirectionnelle (B-TRAN). La société est engagée dans le développement de ses commutateurs de puissance bidirectionnels, créant des solutions de contrôle de l'énergie pour les véhicules électriques, la recharge des véhicules électriques, les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie, l'alimentation sans interruption (ASI)/centre de données, les disjoncteurs à semi-conducteurs et d'autres applications industrielles et militaires. B-TRAN est un commutateur de circuit alternatif (AC) bidirectionnel double face qui offre des performances supérieures à celles des semi-conducteurs de puissance conventionnels. Les modules B-TRAN de la société réduisent les pertes de conduction et de commutation, la complexité de la gestion thermique et les coûts d'exploitation dans les circuits de commutation et de contrôle de l'alimentation en courant alternatif à moyenne tension.