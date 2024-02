IMAX Corporation (IMAX) est une plateforme technologique mondiale pour le divertissement et l'événementiel. Grâce à ses logiciels, à l'architecture de ses cinémas, à sa propriété intellectuelle brevetée et à ses équipements spécialisés, IMAX propose une solution de bout en bout pour créer des expériences de contenu. La société opère dans deux secteurs : Solutions de contenu et Produits et services technologiques. Le segment des solutions de contenu comprend la remasterisation numérique de films et d'autres contenus dans des formats IMAX pour la distribution au réseau IMAX. Ce segment propose également la distribution de films documentaires grand format et des expériences exclusives allant de spectacles en direct à des événements interactifs avec des artistes et des créateurs, ainsi que des services de postproduction de films. Son secteur Produits et services technologiques s'occupe de la vente ou de la location de systèmes IMAX, ainsi que de la maintenance des systèmes IMAX. Ce segment propose également certaines activités annexes aux cinémas, notamment la vente après-vente de pièces détachées pour les systèmes IMAX et de lunettes 3D.

Secteur Production de spectacles