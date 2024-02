IMDEX Limited est une société de technologie minière engagée dans le développement de produits d'optimisation du forage et de capteurs pour fournir des connaissances et des données sur les roches en temps réel. L'offre de la société comprend une gamme intégrée de produits d'optimisation du forage, des capteurs de connaissance des roches connectés au cloud et des données et analyses. Ses secteurs géographiques comprennent les Amériques, l'Asie-Pacifique et l'Afrique/Europe. Les solutions de la société comprennent des logiciels, des technologies minières, l'optimisation du forage, la navigation en fond de trou, la géologie structurelle, la géo-analyse sur le terrain et la géophysique opérationnelle du foreur. Ses produits comprennent IMDEXHUB-IQ, ioGAS, IMDEX aiSIRIS, IMDEX SURVEY-IQ, REFLEX XRF CONNECT, REFLEX IQ-LOGGER, Geosensing (IoG), IMDEX COREVIBE, XTRACTA. Ses marques comprennent les technologies AMC et REFLEX. AMC développe, fabrique et fournit une gamme de fluides, d'équipements, de technologies et de logiciels de forage. Les technologies REFLEX comprennent l'instrumentation de fond de puits, la gestion des données et les logiciels analytiques pour la modélisation géologique.