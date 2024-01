La société sud-africaine Impala Platinum (Implats) a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à une baisse d'au moins 20 % de son bénéfice pour les six mois se terminant le 31 décembre, principalement en raison de la baisse des prix des métaux.

Les prix des métaux du groupe du platine (MGP), principalement utilisés pour réduire les émissions des moteurs à combustion interne, ont fortement chuté au cours de l'année écoulée en raison de la faiblesse de la demande dans le secteur automobile et de l'augmentation des ventes de véhicules électriques alimentés par batterie. Les prix des principaux platinoïdes, le palladium et le platine, ont chuté d'environ 40 % et 15 %, respectivement, l'année dernière.

"En raison principalement de l'impact de la baisse des prix des platinoïdes en dollars, Implats s'attend à ce que le bénéfice net et le bénéfice net par action (HEPS) pour la période soient inférieurs d'au moins 20 % à ceux déclarés dans la période comparative", a déclaré Implats dans une mise à jour commerciale.

Le bénéfice net et le bénéfice par action du mineur étaient respectivement de 14 milliards de rands (748,80 millions de dollars) et de 16,54 rands au cours des six mois précédant le mois de décembre 2022.

Les mineurs de platine sud-africains, y compris Implats et Sibanye Stillwater, prévoient de supprimer des milliers d'emplois en raison des réductions de dépenses qu'ils mettent en œuvre pour maintenir leurs activités dans le contexte de la faiblesse des prix des métaux.

Implats a déclaré que sa production de platine raffiné a augmenté de 19 % pour atteindre 1,75 million d'onces après avoir incorporé la production des actifs de Royal Bafokeng Platinum récemment acquis, ainsi qu'une "réduction notable de la fréquence et de l'intensité" des perturbations de l'approvisionnement en électricité en Afrique du Sud.

Implats a déclaré que les réparations de son puits 11 à Rustenburg, où un accident mortel d'équipement de levage a tué 13 travailleurs et en a blessé 73 autres en novembre dernier, devraient être terminées en février.

"Le retour à la pleine capacité de production est actuellement prévu pour avril 2024", a déclaré Implats, ajoutant que la mine avait perdu 30 000 onces de platine en production en raison de l'accident au cours du premier semestre de son exercice financier.

La production de 30 000 onces de platine supplémentaires devrait être perdue au cours du second semestre de l'exercice financier d'Implats, au fur et à mesure que les réparations se poursuivent.

(1 $ = 18,6965 rand)