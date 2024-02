Impinj, Inc. est engagée dans le développement de solutions de l'Internet des objets (IoT). La société fournit l'identité, la localisation et l'authenticité de divers articles physiques. Sa plateforme comprend plusieurs familles de produits, connecte sans fil des articles individuels et fournit des données sur les articles connectés à des applications commerciales et grand public. La société et ses partenaires connectent les articles par le biais d'une puce radio miniature intégrée à l'article ou à son emballage, lisant et fournissant l'identité, la localisation et l'authenticité de chaque article. Sa plate-forme utilise la technologie RAIN, un type d'identification par radiofréquence (RFID), dont elle est la pionnière. La famille de produits des systèmes de la société comprend des circuits intégrés (CI) de lecture, des lecteurs et des passerelles qui alimentent sans fil les CI d'extrémité sur les articles hôtes et communiquent de manière bidirectionnelle avec eux. Sa famille de produits pour les circuits intégrés d'extrémité comprend des radios miniatures sur puce qui peuvent connecter sans fil n'importe quel article.

Indices liés Russell 2000