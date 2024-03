Indus Holding AG est une société de portefeuille basée en Allemagne qui se consacre à l'acquisition de petites et moyennes entreprises. La société est active dans cinq segments : Ingénierie, Composants automobiles/Ingénierie, Métal/Transformation des métaux, Construction/Infrastructure et Ingénierie médicale/Sciences de la vie. Le segment Construction/Infrastructure comprend des entreprises actives dans le secteur de la construction. Le segment des composants automobiles/ingénierie comprend des entreprises actives dans l'industrie automobile. Le segment Ingénierie comprend des entreprises actives dans l'industrie de l'ingénierie, y compris les systèmes de boîtes à gants à gaz inerte et les vannes à commande automatique, entre autres. Le segment Ingénierie médicale/sciences de la vie comprend des petites et moyennes entreprises actives dans le secteur de la santé. Le segment Métal/Transformation des métaux se concentre sur l'industrie de la transformation des matériaux de base. La société opère par le biais de nombreuses filiales, dont IEF Werner GmbH et COMPUTEC AG.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation