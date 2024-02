Ingenia Communities Group est une société de développement immobilier. Elle possède, exploite et développe un portefeuille de communautés de style de vie et de vacances sur les principaux marchés urbains et côtiers. Il opère dans cinq segments : Lifestyle Development ; Lifestyle Rental ; Ingenia Gardens ; Ingenia Holidays ; et Fuel, Food & Beverage Services. Le segment Lifestyle Development comprend le développement et la vente de maisons de style de vie. Le segment Lifestyle Rental comprend l'hébergement à long terme dans des communautés de style de vie et de location. Le segment Ingenia Gardens comprend des villages de location. Le segment Ingenia Holidays comprend le tourisme et la location de logements dans des parcs de vacances. Le segment Fuel, Food & Beverage Services comprend l'investissement de la société dans les stations-service et les activités de restauration attenantes aux communautés de vacances Ingenia. Ses filiales comprennent Bridge Street Trust, Browns Plains Road Trust, Casuarina Road Trust, Edinburgh Drive Trust et Garden Villages Management Trust.

Secteur Développement et opérations immobilières