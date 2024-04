Instil Bio, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement d'un pipeline de thérapies cellulaires à base de lymphocytes infiltrant les tumeurs (TIL) autologues pour le traitement des patients atteints de cancer. Elle développe une nouvelle classe de thérapies TIL génétiquement modifiées en utilisant sa plateforme Co-Stimulatory Antigen Receptor (CoStAR). Le principal produit candidat CoStAR-TIL de la société, ITIL-306, exprime une molécule CoStAR conçue pour reconnaître le récepteur de folate alpha (Fra), un antigène associé à la tumeur qui est exprimé dans de nombreuses tumeurs solides, y compris le cancer de l'ovaire, le cancer de l'utérus, le NSCLC et le cancer du rein. Les thérapies CAR-T et TCR-T sont des produits cellulaires composés de cellules T qui ont été génétiquement modifiées pour reconnaître un antigène spécifique lié au cancer à la surface des cellules tumorales.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale