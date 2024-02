Les assureurs de guerre ont augmenté de 50 % les primes qu'ils facturent aux entreprises américaines, britanniques et israéliennes pour les navires transitant par la mer Rouge, et certains fournisseurs évitent ce type d'activité en raison du ciblage des navires par les Houthis du Yémen, ont indiqué des sources.

Les attaques menées depuis novembre par les Houthis, alliés à l'Iran, ont ralenti les échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe et inquiété les grandes puissances. Les Houthis affirment qu'ils agissent par solidarité avec les Palestiniens, alors que la guerre d'Israël contre les militants du Hamas à Gaza se poursuit.

De nombreuses compagnies ont choisi de rediriger leurs navires vers l'Afrique australe, même si certains d'entre eux continuent de passer par la mer Rouge.

Les navires ayant un lien avec les États-Unis, la Grande-Bretagne ou Israël paient aujourd'hui une prime de risque de guerre de 25 à 50 % plus élevée que les autres navires pour naviguer en mer Rouge, a déclaré David Smith, responsable des responsabilités en matière de coque et de marine chez le courtier d'assurance McGill and Partners.

Deux sources du secteur de l'assurance ont déclaré que les navires ayant des liens avec les États-Unis, le Royaume-Uni ou Israël se verraient appliquer un taux plus élevé, voire supérieur à 50 %.

"Les navires qui ont eu des problèmes jusqu'à présent ont presque tous un élément de propriété israélien, américain ou britannique", a déclaré Marcus Baker, responsable mondial de la marine et du fret chez le courtier d'assurance Marsh.

M. Baker a déclaré qu'une "clause d'exclusion" était en cours d'introduction pour les couvertures impliquant des intérêts britanniques, américains et israéliens.

"Nous le constatons, mais ce n'est pas le cas partout, car il y a certainement des marchés qui n'utilisent pas ce langage.

Les deux sources ont indiqué que certains assureurs évitaient pour l'instant de couvrir ce type d'activités.

Dans l'un des incidents les plus graves, un pétrolier exploité par une société basée au Royaume-Uni et dont la cargaison appartenait au négociant mondial en matières premières Trafigura a été touché par un missile qui a provoqué un incendie à bord, lequel a été éteint.

Des sources du secteur de l'assurance ont déclaré que les primes de risque de guerre proposées pour les voyages en mer Rouge avaient oscillé autour de 1 % de la valeur d'un navire au cours des dix derniers jours, contre environ 0,7 % auparavant, avec diverses réductions appliquées par les souscripteurs.

Cela se traduit par des centaines de milliers de dollars de coûts supplémentaires pour un voyage de sept jours.

"Le passage apparemment sûr offert par les Houthis aux navires battant pavillon ou appartenant à la Russie, à la Chine - y compris Hong Kong - et à l'Iran est conçu pour fournir un certain degré d'assurance aux marchés commerciaux associés à ces pays", a déclaré Munro Anderson, responsable des opérations chez le spécialiste des risques de guerre et de l'assurance maritime Vessel Protect, qui fait partie de Pen Underwriting.

Les navires ajoutent également des messages à leurs profils publics de suivi des navires, indiquant qu'ils ont un équipage chinois à bord ou qu'ils n'ont aucun lien avec des sociétés britanniques, américaines ou israéliennes, selon les données de navigation.

La compagnie israélienne de transport de conteneurs Zim a déclaré avoir détourné ses navires de la mer Rouge.

La société britannique Dryad Global, spécialisée dans le conseil et la sécurité en matière de risques maritimes, a conseillé à ses clients d'éviter la région jusqu'à nouvel ordre.

"Je suis surpris que des navires battant pavillon ou exploités par les États-Unis et le Royaume-Uni continuent de transiter en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Ils représentent les catégories de navires les plus à risque en cas d'attaque dans cette région", a déclaré Corey Ranslem, PDG de Dryad Global.

"Les navires de l'Iran, de la Russie et de la Chine sont les seuls navires battant pavillon et exploités qui pourraient potentiellement transiter en toute sécurité dans cette région. Les Houthis, soutenus par l'Iran, n'attaqueront pas les navires battant ces pavillons ou associés à ces pays, car la Russie et la Chine sont favorables à l'Iran.

On craint de plus en plus un débordement qui pourrait toucher d'autres navires.

"Le niveau de menace pour les navires ayant des intérêts israéliens, britanniques et américains reste élevé", indique une note d'information publiée le 5 février par les principales associations de transport maritime.

"Toutefois, tous les propriétaires, opérateurs et équipages doivent être conscients que leur navire pourrait être mal identifié et comprendre le risque de dommages collatéraux. (Reportage de Jonathan Saul et Carolyn Cohn ; édition de Gareth Jones)