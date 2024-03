Integra LifeSciences Holdings Corporation est une société de technologie médicale. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Codman Specialty Surgical (CSS) et Tissue Technologies (TT). Le segment CSS comprend des technologies et des instruments utilisés dans une série de spécialités, telles que la neurochirurgie, les soins intensifs et l'oto-rhino-laryngologie. Le segment CSS comprend un portefeuille de marques, telles que Codman, DuraGen, DuraSeal, CUSA, Mayfield et Bactiseal. Son offre de produits comprend CereLink aux États-Unis et en Europe. Le segment TT de la société se concentre sur trois domaines, à savoir la chirurgie des plaies complexes, la reconstruction chirurgicale et la réparation des nerfs périphériques. La plateforme régénérative de TT comprend plusieurs marques, telles que Integra Dermal Matrices, AmnioExcel, SurgiMend, MicroMatrix et NeuraGen. Les installations de fabrication et de recherche de la société sont situées en Californie, Indiana, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Ohio, Puerto Rico, Tennessee, Utah, France, Allemagne, Irlande et Suisse.