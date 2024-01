Intrepid Potash, Inc. est une société minérale diversifiée qui fournit des produits à base de potassium, de magnésium, de soufre, de sel et d'eau à des clients dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation animale et de l'industrie pétrolière et gazière. Ses segments comprennent la potasse, Trio et les solutions pour champs pétrolifères. Ses trois principaux produits sont la potasse, Trio et l'eau. Elle vend également du sel, du chlorure de magnésium, des sels de récupération des métaux, des saumures et de l'eau qui sont dérivés de ses processus d'exploitation minière. La potasse est vendue sur trois marchés principaux : le marché agricole en tant qu'engrais, le marché industriel en tant que composant des fluides de forage et de fracturation des puits de pétrole et de gaz et en tant qu'intrant dans d'autres processus industriels, et le marché de l'alimentation animale en tant que complément nutritif. Trio est un engrais spécialisé qui contient du potassium, du sulfate et du magnésium en une seule particule. Elle vend de l'eau principalement pour des usages industriels dans le secteur des services pétroliers et gaziers. Elle propose d'autres produits liés aux champs pétrolifères, notamment de la caliche et des accords de droit de passage.

Indices liés Russell 2000