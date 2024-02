(Alliance News) - Invesco Select Trust PLC a déclaré que les quatre portefeuilles ont augmenté leur valeur nette d'inventaire au cours du dernier semestre, et que deux d'entre eux ont dépassé leurs indices.

Les actions du portefeuille Global Equity Income de la société d'investissement étaient en hausse de 1,3 % à 272,50 pence à Londres vendredi.

La valeur liquidative du portefeuille Global Equity Income au 30 novembre était de 284,52 pence par action, en hausse de 7,2 % par rapport à 265,53 pence au 31 mai.

Invesco a déclaré que le portefeuille a dégagé un rendement total positif de 8,4 % de la valeur liquidative au cours des six mois précédant le 30 novembre. Il a surpassé son indice de référence, l'indice MSCI World, qui a enregistré un rendement positif de 6,4 %.

Le portefeuille d'actions britanniques d'Invesco, quant à lui, a déclaré une valeur liquidative de 184,63 pence au 30 novembre, en hausse par rapport à 182,11 pence. Le rendement total de sa valeur liquidative a été positif de 3,2 %, tandis que l'indice FTSE All-Share a affiché un rendement positif de 1,6 %.

Le portefeuille équilibré de répartition des risques a dégagé un rendement total positif de 2,7 %, inférieur à celui de son indice de référence composite qui, selon Invesco, a dégagé un rendement positif de 5,2 %. Sa valeur liquidative par action a légèrement augmenté au cours du semestre, passant de 149,56 pence à 150,59 pence.

Enfin, le portefeuille d'actions Managed Liquidity a dégagé un rendement total de la valeur liquidative de 2,5 %. Invesco n'a pas fourni d'indice de comparaison. La valeur liquidative du portefeuille a augmenté pour atteindre 111,29 pence par action au 30 novembre, contre 109,51 pence six mois plus tôt.

Invesco Select Trust a déclaré qu'à l'avenir, "votre conseil d'administration fait confiance à son gestionnaire de fonds primé Global Equity Income, Stephen Anness, pour continuer à rechercher des opportunités d'investissement dans l'intérêt permanent des actionnaires. Votre conseil estime que son approche est rigoureuse, différenciée et équilibrée. Sous la direction de Stephens, le portefeuille d'actions Global Equity Income a enregistré une performance totale de la valeur nette d'inventaire (VNI) solide et supérieure à celle du secteur sur des périodes d'un an et de trois ans".

La société a ajouté qu'une fois achevés les plans de consolidation des trois autres catégories d'actions dans la catégorie d'actions Global Equity Income, "l'objectif et la politique d'investissement [du portefeuille Global]... seront conservés, reflétant la confiance de votre conseil d'administration dans le processus d'investissement de Stephen ainsi que dans la force et la profondeur de son équipe".

