James River Group Holdings, Ltd. est une société holding d'assurance basée aux Bermudes, qui possède et exploite un groupe de compagnies d'assurance et de réassurance spécialisées. La société exerce ses activités dans trois secteurs spécialisés d'assurance et de réassurance dommages : Excess and Surplus Lines, Specialty Admitted Insurance et Casualty Reinsurance. Le segment Excess and Surplus Lines propose des assurances de responsabilité civile et de biens pour les entreprises en excédent et en surplus dans tous les États des États-Unis, le district de Columbia, Porto Rico et les îles Vierges américaines par l'intermédiaire de James River Insurance Company et de sa filiale à 100 %, James River Casualty Company. Le segment Specialty Admitted Insurance aborde le marché de l'assurance de deux manières : en tant que société de façade et en tant que souscripteur de risques. Le segment Casualty Reinsurance se concentre sur les activités d'assurance aux États-Unis. Le segment "Corporate and Other" comprend les activités de gestion et de trésorerie de ses sociétés de portefeuille.

Indices liés Russell 2000