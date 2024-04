Japan Aviation Electronics Industry, Limited est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la fabrication et à la vente de connecteurs, d'équipements de solutions d'interface et autres, ainsi qu'à l'achat et à la vente d'autres équipements et pièces connexes. La société opère à travers trois secteurs d'activité. Le segment Connecteur est impliqué dans la fabrication et la vente de divers connecteurs destinés à être utilisés dans les appareils mobiles, les automobiles, les machines industrielles et les infrastructures, entre autres. Le segment Interface Solutions est impliqué dans la fabrication et la vente de produits automobiles, de machines industrielles et de produits d'infrastructure. Le segment Aéronautique est impliqué dans la production d'équipements de contrôle de vol, d'équipements de navigation inertielle, d'équipements électroniques de défense et de l'espace, d'équipements d'entraînement et d'ensembles de capteurs, ainsi que dans la fabrication et la vente d'avions et de produits d'infrastructure et automobiles. La société est également impliquée dans la vente d'autres biens et dans l'activité de services.

Secteur Equipements et pièces électroniques