JK Lakshmi Cement Limited est une entreprise indienne qui fabrique du ciment. La société est un fabricant et un fournisseur de ciment et de produits à base de ciment tels que le béton prêt à l'emploi (RMC) et les blocs de béton cellulaire autoclavé (AAC), avec des installations de production dans les États du Rajasthan, du Chhattisgarh, du Gujarat, de l'Haryana, de l'Uttar Pradesh et de l'Odisha. Sa cellule de service technique fournit des solutions de construction à ses clients et met en œuvre des programmes de contacts réguliers avec des constructeurs de maisons individuelles, des maçons et d'autres partenaires commerciaux afin de rester à l'écoute de leurs besoins et de leurs exigences. Sa gamme de produits comprend un éventail de ciment comme le ciment portland ordinaire (OPC), le ciment portland à la pouzzolane (PPC), le ciment portland au laitier (PSC) et le ciment composite. Outre les produits à base de ciment, l'entreprise fournit une série de produits et de services à valeur ajoutée tels que le CMR, le plâtre, le mastic de mur, les blocs aérés autoclavés, les produits chimiques de construction et les adhésifs.

Secteur Matériaux de construction