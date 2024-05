Jubilant FoodWorks Limited est une société de services alimentaires basée en Inde. L'entreprise est engagée dans la vente au détail de produits alimentaires par le biais de marques internationales et locales qui s'adressent à différents segments du marché de l'alimentation. Les marques internationales comprennent Domino's Pizza, Dunkin' Donuts et Popeyes. Pour Domino's Pizza, la société a le droit d'ouvrir et d'exploiter des restaurants Domino's Pizza en Inde, au Sri Lanka, au Bangladesh et au Népal. En Inde, elle dispose d'un réseau d'environ 1 838 restaurants Domino's répartis dans 394 villes. Au Sri Lanka et au Bangladesh, la société opère par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, qui comptent respectivement une cinquantaine et une vingtaine de restaurants. Domino's Pizza est exploité par la société en Inde et par ses filiales au Sri Lanka et au Bangladesh. Les marques développées par la société comprennent Hong's Kitchen et Ekdum, qui proposent respectivement de la cuisine chinoise et indienne. La société est également présente dans le secteur des biens de consommation courante (FMCG) avec sa marque ChefBoss.

Secteur Restaurants et bars