Kewal Kiran Clothing Limited est un fabricant de vêtements basé en Inde, qui se consacre à la conception, à la fabrication et à la commercialisation de jeans de marque et d'une large gamme de vêtements occidentaux. L'entreprise est présente dans diverses catégories, notamment l'habillement, les chaussures et les accessoires, avec un portefeuille de marques propres. Les marques de la société sont présentes sur différents marchés, notamment le marché du luxe, le marché intermédiaire et le marché de masse. La société se concentre sur les marques de vêtements de mode, de vêtements de soirée, de vêtements d'intérieur et d'athlétisme. Le portefeuille de produits de la société se compose d'un mélange de vêtements de base et de vêtements de ville répartis entre les jeans, les pantalons, les chemises, les t-shirts, les vestes, les pull-overs et autres. Les marques de la société comprennent Killer, Integriti, LawmanPg3, Easies, K-Lounge et Addictions. La société opère dans environ 24 États et quatre territoires de l'Union en Inde. Elle dessert également des clients internationaux dans certains pays du monde.

Secteur Habillement et accessoires