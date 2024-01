Kimbell Royalty Partners, LP est une société d'exploitation de pétrole et de gaz et de redevances. La société possède des intérêts miniers et des redevances sur plus de 17 millions d'acres bruts dans 28 États et dans des bassins terrestres de la partie continentale des États-Unis, y compris la propriété de plus de 129 000 puits bruts, dont plus de 50 000 dans le bassin permien. Ses propriétés comprennent le bassin permien, Eagle Ford, Bakken, les Appalaches, le Mid-Continent, Haynesville et les Rocheuses. Le bassin permien s'étend du sud-est du Nouveau-Mexique à l'ouest du Texas. Le Mid-Continent est une zone comprenant des champs en Arkansas, au Kansas, en Louisiane, au Nouveau-Mexique, en Oklahoma, au Nebraska et au Texas et incluant les formations de Granite Wash, Cleveland et Mississippi Lime. Le bassin des Appalaches couvre la majeure partie de la Pennsylvanie, l'est de l'Ohio, la Virginie occidentale, l'ouest du Maryland, l'est du Kentucky, le centre du Tennessee, l'ouest de la Virginie, le nord de l'Alabama, etc. Le bassin de Williston s'étend sur le Dakota du Nord, la partie nord-ouest du Dakota du Sud et l'est du Montana.