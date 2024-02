Kindred Group plc est un opérateur de jeux d'argent en ligne. Son activité principale est le jeu en ligne d'entreprise à consommateur (B2C). L'activité B2C est présente en Europe, en Australie et en Amérique du Nord et propose des paris sportifs (y compris des courses de chevaux), des casinos et des jeux, du poker et d'autres produits (y compris du bingo) par l'intermédiaire de plusieurs marques. Les marques de la société comprennent 32Red, Bingo.com, Casinohuone, Kolikkopelit, Maria Casino, Highroller, Unibet, Vlad Cazino et Ottokasino. La marque 32Red offre des expériences de jeu personnalisées et exclusives. 32Red propose plus de 400 jeux de machines à sous de casino. La marque Bingo.com propose une sélection de jeux de bingo, de casino et de casino en direct. La marque Casinohuone offre une expérience de jeu complète : casino, poker, loto et bingo. La marque Unibet propose une expérience de jeu haut de gamme tous produits confondus, une gamme de paris sportifs, des jeux et des casinos, du poker et du bingo dans 20 langues différentes et dans plus de 100 pays.

