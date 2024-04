Kingsgate Consolidated Limited est une société australienne d'exploitation, de développement et d'exploration de mines d'or et d'argent. La société et sa filiale thaïlandaise, Akara Resources Public Company Limited, possèdent la mine d'or de Chatree (Chatree) dans le centre de la Thaïlande. En outre, la société a un projet de développement avancé, Nueva Esperanza, dans la ceinture d'or et d'argent très prometteuse de Maricunga au Chili. Le site de Chatree est situé dans le centre de la Thaïlande, à environ 280 kilomètres au nord de Bangkok. L'exploitation de Chatree a toujours été une mine d'or à grande échelle, à faible teneur et à ciel ouvert. Le projet Nueva Esperanza (Nouvel espoir) est situé dans la ceinture aurifère de Maricunga, dans la région d'Atacama, au nord du Chili, à environ 140 km au nord-est de la ville de Copiapo, un centre minier régional. Nueva Esperanza est un projet d'argent et d'or comprenant plusieurs gisements bien définis situés dans un système épithermal (hydrothermal) à haute sulfuration. Les principaux gisements sont Arqueros, Chimberos et Teterita.

Secteur Or