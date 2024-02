Kinnate Biopharma Inc. est une société d'oncologie de précision au stade clinique. Elle se concentre sur la découverte, la conception et le développement de petites molécules inhibitrices de kinases pour les cancers difficiles à traiter et définis par la génomique. Son principal produit candidat est l'exarafenib (KIN-2787), un inhibiteur de fibrosarcome à accélération rapide (RAF) en cours de développement pour le traitement de patients atteints de cancer du poumon, de mélanome et d'autres tumeurs solides. Son deuxième produit candidat est le KIN-3248, un inhibiteur des récepteurs du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR), conçu pour le traitement des patients atteints de cholangiocarcinome intrahépatique (ICC). Le KIN-3248 est conçu pour traiter les mutations du domaine kinase observées cliniquement dans le FGFR2 et le FGFR3. La société fait également progresser d'autres programmes de recherche sur les petites molécules, notamment un inhibiteur de la kinase 12 dépendante du cycline (CDK12) dans son programme KIN004 pour le traitement du carcinome ovarien (OC), du cancer du sein triple négatif (TNBC) et du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale