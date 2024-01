Krones AG est une entreprise allemande qui conçoit, développe et fabrique des machines et des systèmes de traitement, d'emballage et de mise en bouteille. L'entreprise se concentre sur la technologie d'étirage-soufflage, la technologie de remplissage et de fermeture, le remplissage aseptique, l'étiquetage, l'impression directe et la technologie d'habillage, la technologie d'inspection et de surveillance, la technologie de nettoyage, les rinceuses et les pasteurisateurs, la technologie d'emballage et de palettisation, la technologie de convoyage, l'ingénierie des systèmes, la technologie des processus, la technologie de brassage, la technologie de l'information, les installations de recyclage du polyéthylène téréphtalate (PET) et la planification des usines. En outre, la société fournit des services logistiques à l'industrie alimentaire et des boissons, ainsi que des solutions de technologie de l'information (TI) sous la marque SitePilot.

Secteur Machines et équipements industriels