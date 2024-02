Kruk SA est une société basée en Pologne, qui est engagée dans l'industrie du soutien aux entreprises. La société est un multi-opérateur, qui offre des services de prévention des pertes et de recouvrement de créances. La société divise ses activités en deux principaux secteurs d'exploitation : Le rachat de créances, qui comprend l'acquisition de portefeuilles de créances non performantes, et l'externalisation du recouvrement de créances, qui offre un service de recouvrement de créances pour le compte du client, axé sur les prêts aux particuliers et aux entreprises. La société fournit des services aux institutions financières et aux grandes entreprises. Elle gère les créances des banques, des intermédiaires de crédit, des sociétés de leasing et des fournisseurs de plateformes numériques, entre autres. Les activités opérationnelles de la société se concentrent dans un certain nombre de pays, tels que la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie et l'Espagne. Parmi les filiales de la société figurent Kruk Deutschland GmbH, Presco Investments Sarl et Espand Soluciones de Gestion y Recuperacion de Deuda SL, entre autres.

Secteur Services financiers aux entreprises