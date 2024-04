Landos Biopharma, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. Elle se concentre sur le développement de nouvelles thérapies orales à prise unique quotidienne pour les patients atteints de maladies auto-immunes. Elle est engagée dans le développement de traitements qui ciblent de nouvelles voies à l'interface de l'immunité et du métabolisme. Son principal produit candidat est le NX-13, un nouvel agoniste NLRX1 oral et sélectif pour l'intestin. Elle développe le NX-13 en tant que traitement oral à prise unique quotidienne de la colite ulcéreuse (CU) et de la maladie de Crohn (MC), qui cible le récepteur X1 de type NOD (NLRX1), un récepteur associé à la mitochondrie qui a été associé à la modulation des cytokines inflammatoires dans le cas de la CU et de la MC. Le NX-13 est conçu pour cibler NLRX1 et induire des effets anti-inflammatoires sur les cellules T CD4+ et d'autres cellules du tractus gastro-intestinal. LABP-66, LABP-73 et LABP-69 sont des produits candidats précliniques. LABP-73 est un agoniste NLRX1 oral de petite taille pour le traitement potentiel de l'asthme et des troubles éosinophiliques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale