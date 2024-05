Lear Corporation est une entreprise mondiale de technologie automobile. La société fournit aux constructeurs automobiles des systèmes de sièges complets, des composants clés de sièges, des systèmes complets de distribution et de connexion électriques, des produits de distribution d'énergie haute tension, y compris des unités de déconnexion de la batterie (BDU), des produits de distribution d'énergie basse tension, des contrôleurs électroniques et d'autres produits électroniques. Les segments de la société comprennent les sièges et les systèmes électroniques. Le secteur des sièges comprend la conception, le développement, l'ingénierie et la fabrication de systèmes de sièges complets et de composants clés de sièges. Le segment E-Systems comprend la conception, le développement, l'ingénierie et la fabrication de systèmes complets de distribution et de connexion électriques, de produits de distribution d'énergie à haute tension, y compris les EDR, et de produits de distribution d'énergie à basse tension, de contrôleurs électroniques et d'autres produits électroniques. Ses offres de logiciels comprennent des logiciels de contrôle intégrés, des logiciels de cybersécurité et des logiciels de contrôle de dispositifs matériels.