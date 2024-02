LendingTree, Inc. est engagé dans l'exploitation d'une plateforme en ligne qui met les consommateurs en relation. Elle propose aux consommateurs des outils et des ressources, y compris des scores de crédit gratuits, qui facilitent la comparaison des prêts hypothécaires, des prêts et lignes de crédit hypothécaires, des prêts hypothécaires inversés, des prêts automobiles, des cartes de crédit, des comptes de dépôt, des prêts personnels, des prêts étudiants, des prêts aux petites entreprises, des devis d'assurance et d'autres offres connexes. Elle gère ses activités par le biais de trois secteurs d'exploitation et de rapports : Home, Consumer et Insurance. Le segment Maison comprend des produits tels que les prêts hypothécaires d'achat, les prêts hypothécaires de refinancement, les prêts et lignes de crédit sur valeur domiciliaire, les prêts hypothécaires inversés et l'immobilier. Le segment Consommateurs comprend les cartes de crédit, les prêts personnels, les prêts aux petites entreprises, les prêts étudiants, les prêts automobiles, les comptes de dépôt et d'autres produits de crédit tels que la réparation du crédit et le règlement des dettes. Le segment Assurance comprend les produits de devis d'assurance et les polices d'assurance dans ses activités d'agence.

