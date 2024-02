Lendlease Global Commercial REIT est un fonds d'investissement immobilier basé à Singapour. Sa principale stratégie d'investissement consiste à investir, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers stabilisés et productifs de revenus, situés dans le monde entier, qui sont principalement utilisés pour le commerce de détail et/ou les bureaux. Son portefeuille immobilier comprend les biens suivants à Singapour, Milan et en Italie : un bail de 99 ans1 dans Jem, un centre commercial et de bureaux intégré situé à Jurong East, Singapour (Jem) ; un bail de 99 ans2 dans 313@somerset, un centre commercial situé à Orchard, Singapour (313@somerset) ; et une participation en pleine propriété dans Sky Complex, qui comprend trois immeubles de bureaux situés à Milan, Italie (Sky Complex). Le gestionnaire de la société est Lendlease Global Commercial Trust Management Pte. Ltd.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial