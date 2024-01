Lexaria Bioscience Corp. est une société canadienne de biotechnologie. La société est engagée dans l'amélioration de la biodisponibilité d'une gamme variée d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) à l'aide de DehydraTECH, sa technologie brevetée de libération de médicaments. La technologie brevetée de délivrance de médicaments de la société, DehydraTECH, est conçue pour améliorer la façon dont les molécules actives pénètrent dans la circulation sanguine lors de l'ingestion orale. DehydraTECH a également démontré une meilleure diffusion de certaines molécules actives dans le tissu cérébral. La société a également mis au point des formulations DehydraTECH pour d'autres applications, démontrant une bio-absorption lors d'une administration intra-orale et topique. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Propriété intellectuelle et Produits. Elle exploite également un laboratoire de recherche interne sous licence et détient un portefeuille de propriété intellectuelle comprenant 35 brevets accordés et de nombreux brevets en attente dans le monde entier. Ses filiales comprennent Lexaria CanPharm ULC et Lexaria CanPharm Holdings Corp.

Secteur Produits pharmaceutiques