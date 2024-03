LifeMD, Inc. est une société de télésanté directe, qui fournit des soins de santé virtuels complets. La société a deux secteurs d'activité : Telehealth et WorkSimpli. Le segment Telehealth est engagé dans la plateforme de télésanté, qui intègre un système de dossier médical électronique centré sur le clinicien, des algorithmes pour l'équilibrage de la charge de travail et la programmation, une fonctionnalité de gestion de la relation client, des tests de laboratoire à distance et à domicile, et des capacités de prescription numérique, une interface audio/vidéo patient/prestataire, un service de pharmacie en nuage, et plus encore. Sa plateforme technologique, associée à son réseau de fournisseurs affiliés dans 50 États, permet de gérer des propositions de traitement virtuel et des parcours patients complexes pour des centaines de pathologies couvrant la santé des hommes et des femmes, la dermatologie, les soins urgents et primaires, la gestion des soins chroniques et autres. Le segment WorkSimpli exploite PDFSimpli, un logiciel en ligne sous forme de plateforme de service qui permet aux utilisateurs de créer, modifier, convertir, signer et partager des documents PDF.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés