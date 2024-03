Lifetime Brands, Inc. conçoit, achète et vend des articles de cuisine, des articles de table et d'autres produits utilisés à la maison. La société exerce ses activités dans deux secteurs : États-Unis et International. La société conçoit, commercialise et distribue ses produits aux détaillants, aux distributeurs et directement aux consommateurs par l'intermédiaire de sites web de vente au détail. Les catégories de produits de la société comprennent deux catégories de produits utilisés pour préparer, servir et consommer des aliments, notamment les articles de cuisine (outils et gadgets de cuisine, couverts, balances de cuisine, thermomètres, planches à découper, cisailles, ustensiles de cuisine, articles de garde-manger, étagères à épices et pâtisseries) et les articles de table (vaisselle, verres à pied, couverts et articles cadeaux). Sa catégorie "Home Solutions" comprend des produits utilisés à la maison (verres à boissons thermiques, pèse-bains, produits ménagers pour le climat et l'extérieur, stockage des aliments, produits de voyage en néoprène et décoration d'intérieur). Ses marques comprennent Farberware, Mikasa, KitchenAid, Taylor, BUILT NY, KitchenCraft, Kamenstein, Pfaltzgraff, Rabbit et MasterClass.