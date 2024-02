LINDT : le choix préféré d'UBS dans le secteur

Le 27 février 2024 à 12:20 Partager

UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 125 500 francs suisses ce qui représente un potentiel de hausse de 14%.



' Lindt reste notre choix préféré dans l'univers suisse des petites et moyennes capitalisations de base ' indique le bureau d'analyses.



' La société est sur la bonne voie pour augmenter ses marges en 2024E malgré le pic du prix du cacao ' indique UBS.



Pour 2024, Lindt & Sprüngli prévoit une croissance organique de ses ventes de 6 à 8 % et une marge bénéficiaire d'exploitation accrue de 20 à 40 points de base.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.