LivePerson, Inc. est une société de conversation numérique avec les clients. Le segment de la société est Business, qui permet aux marques de tirer parti du moteur d'intelligence sophistiqué de Conversational Cloud pour se connecter avec les consommateurs par le biais d'une suite intégrée de technologies de messagerie commerciale mobile et en ligne. Ses solutions commerciales comprennent The Conversational Cloud et LivePerson's Conversational AI. The Conversational Cloud, sa plateforme de conversation numérique avec les clients, permet aux entreprises et aux consommateurs de se connecter par le biais de canaux conversationnels, tels que la voix, la messagerie mobile et in-app, tout en tirant parti des robots et de l'intelligence artificielle (IA) pour accroître l'efficacité. Ses solutions de messagerie mobile et en ligne s'adressent aux dirigeants d'entreprise dont la principale responsabilité est l'optimisation du service client, des ventes et du marketing. Elle compte parmi ses clients des entreprises du Fortune 500, des entreprises spécialisées dans l'Internet, une gamme de marchands en ligne, des concessionnaires automobiles, etc.

Secteur Services et conseils en informatique