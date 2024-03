Lotus Bakeries NV est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits de boulangerie. Le groupe propose des biscuits au gingembre, des gâteaux, des pâtisseries, des gaufres, des tartes et du pain d'épices, principalement vendus sous les marques Lotus, Lotus® Biscoff®, nàkd, TREK, BEAR, Kiddylicious, Peter's Yard, Dinosaurus, Peijnenburg et Annas. A fin 2022, le groupe dispose de 12 sites de production situés en Belgique (4), aux Pays Bas (3), en France (2), en Suède, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, et de 21 organisations de vente en propre en Europe, en Amérique et en Asie. Lotus Bakeries NV travaille également avec des partenaires commerciaux dans environ 50 pays à travers le monde.

Secteur Transformation des aliments