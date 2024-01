Le bric-à-brac de Zonebourse : Tuto pour le FedWatch, actions ultra-chères et Carmat

Dans la grande tradition de notre cabinet de curiosités, il est à peu près impossible de trouver un lien entre les différents sujets du jour. On démarre avec l'augmentation de capital de Carmat, on continue sur des actions très, très chères en Europe et on termine avec un mini-tuto.