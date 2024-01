LTC Properties Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT). La société investit dans des logements pour personnes âgées et des propriétés de soins de santé par le biais de cessions-bail, de financements hypothécaires, de coentreprises, de financements de construction et de solutions de financement structurées, y compris des capitaux propres privilégiés et des prêts mezzanine. Elle investit dans diverses propriétés, notamment des centres de soins infirmiers qualifiés (SNF), qui fournissent des soins de restauration, de réadaptation et de soins infirmiers ; des centres de vie assistée (ALF), qui desservent les personnes ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne ; Les établissements de vie autonome (ILF), également connus sous le nom de communautés de retraite ou d'appartements pour personnes âgées, proposent une communauté et de nombreux niveaux de services, tels que la blanchisserie, le ménage, des options de restauration/plans de repas, des programmes d'exercice et de bien-être, le transport, des activités sociales, culturelles et récréatives, la sécurité sur place, et autres, et les établissements de soins de la mémoire (MC), qui proposent des options spécialisées pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé