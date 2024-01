Année 2023 : forte croissance du chiffre d'affaires annuel par rapport à 2022 (+10,5%)

Perspectives 2024 : hausse attendue de la rentabilité par l'accélération du déploiement commercial sur les activités à forte marge

Données en K€ non auditées



Chiffre d'affaires consolidé 2023 2022 Variation

(K€) Variation

(%) 1er semestre 5 006 4 006 1 000 +25,0% 2nd semestre 4 029 4 171 (142) -3,5% Total annuel 9 035 8 177 858 + 10,5%

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel en 2023 enregistre une hausse de 10,5% par rapport à celui de 2022.

Ce résultat traduit le repositionnement stratégique engagé par le Groupe à l'automne 2022 afin de se recentrer sur deux verticales - scénographique et cosmétique - qui concentrent ses activités à forte marge. La mise en œuvre de cette stratégie conduit les activités fortement margées à occuper une place plus importante en part du chiffre d'affaires du Groupe, passant de 45% en 2022 à 63% en 2023.

Pondération du chiffre d'affaires par

niveau de marge des activités (K€) 2023 2022 CA dont la marge brute est > 55% 5 667 3?693 En % du CA total 63% 45% CA dont la marge brute est < 45% 3 368 4 484 En % du CA total 37% 55%

Les évolutions des différentes verticales sont les suivantes :

La lumière scénographique qui concentre les activités du Groupe en matière de création d'expériences lumineuses distinctives est principalement portée par Procédés Hallier. La filiale muséographique du Groupe voit son activité augmenter de 14% par rapport à l'année 2023. Cette croissance est en partie attribuable à deux commandes d'ampleur, respectivement destinées au Musée d'Art précolombien de Quito (Équateur) et à une manifestation spécifique en Arabie Saoudite, qui prolongent la dynamique récurrente des contrats d'équipement pour les plus grands musées nationaux.

La verticale est complétée par la Business Unit Projets Spéciaux qui porte des réalisations à forte valeur ajoutée telles que la fourniture d'équipements lumineux spéciaux à des cabinets dentaires et plusieurs projets réalisés avec le groupe LVMH. Cette activité s'appuie sur l'expertise forte de l'équipe R&D de Lucibel afin de favoriser le déploiement de technologies lumineuses sur mesure qui lui permettent d'adresser des segments de niche à marges élevées. Ce positionnement unique sur des projets à forte valeur ajoutée permet à la BU d'enregistrer une croissance significative de son chiffre d'affaires qui est passé de 188 K€ en 2022 à 530 K€ en 2023 (+182%).

La lumière cosmétique est principalement portée par Lucibel.le Paris, qui met à profit l'expertise technologique de Lucibel afin de développer une gamme de produits à la pointe de l'innovation en matière de photobiomodulation. Le chiffre d'affaires de la filiale de BeautyTech du Groupe est passé de 896 K€ en 2022 à 2 233 K€ en 2023, enregistrant une hausse remarquable de 149%.

Cette croissance n'est pas uniforme sur les deux semestres de l'année 2023, avec 1 672 K€ de chiffre d'affaires au premier semestre contre 561 K€ au second. Cette disparité s'explique par la nature structurellement irrégulière des grands partenariats, dont celui contracté en début d'année auprès de Dior et qui n'a pas donné lieu à des commandes significatives au second semestre 2023. Par ailleurs, la commercialisation par Lucibel.le Paris sur ses propres canaux a progressé de 55% sur l'année.

Les activités historiques du Groupe continuent leur repli conformément au repositionnement de Lucibel autour de ses verticales à forte marge. En conséquence, le chiffre d'affaires des activités concernées a reculé de 25% entre 2022 et 2023.



Perspectives 2024

Pleinement concentré sur l'accélération de sa stratégie de positionnement sur les segments du luxe, le Groupe engage l'année 2024 sur une base d'activités structurellement renforcée. Le haut niveau de marge atteint grâce à ce nouveau positionnement doit permettre de confirmer et d'accroître la rentabilité opérationnelle au cours de cette année.

La restructuration du Groupe désormais actée, la priorité est aujourd'hui à l'expansion de l'activité sur les deux verticales à forte marge -scénographique et cosmétique- et l'ensemble de leurs composantes. C'est sur elles que se concentrent l'allocation des ressources et le développement produits.

Sur sa verticale scénographique, le Groupe entend renforcer sa dynamique de montée en gamme en injectant plus régulièrement conseil, ingénierie et conception sur-mesure à ses prestations afin de valoriser au mieux sa supériorité technique. Au-delà des seuls musées, la stratégie du groupe pour 2024 est de prendre position sur des marchés de niche adjacents (boutiques, mode, hôtels, hospitalité, équipements professionnels, objets de luxe, lumière médicale), demandeurs de solutions d'éclairage sur-mesure de qualité supérieure. Cet effort vise au développement d'un portefeuille d'expertises de niche à haute valeur ajoutée sur lesquelles l'ambition de Lucibel est d'être, à moyen terme, en position de leader.

En ce qui concerne les activités cosmétiques, Lucibel compte accélérer ses efforts sur le plan marketing et commercial, ce qui passe par plusieurs leviers majeurs. Dans le prolongement du déploiement réussi de son offre au sein de la Wellness Galerie des Galeries Lafayette Paris Haussmann, le groupe entend multiplier les corners et les points de vente de ses produits et soins on-the-go au sein des grands magasins.

Parallèlement, le Groupe poursuit la recherche de partenaires de premier plan dans le secteur du luxe, qui apporteront un surcroit de notoriété afin de consolider le positionnement de Lucibel comme acteur référent en photobiomodulation. Le partenariat avec Dior se poursuit sans exclusivité, ce qui permet à Lucibel d'entretenir des discussions avec d'autres acteurs du luxe dans la beauté, le bien-être et le soin.

Enfin, comme annoncé, plusieurs nouveaux produits, aujourd'hui en phase finale d'études cliniques, seront lancés au premier semestre 2024 et feront l'objet d'un dispositif de communication et d'activation ambitieux.

Aujourd'hui réduites à un poids minoritaire dans le chiffre d'affaires, les activités hi storiques font l'objet d'une revue minutieuse des dépenses pour en contrôler au maximum les coûts et garantir leur contribution positive à l'activité du Groupe et à ses ambitions de croissance.



Prochaines communications & évènements à venir

15 avril 2024 avant Bourse : publication des résultats annuels

18 avril 2024 18h : visio conférence de présentation des résultats annuels et mise en ligne du support de présentation sur le site www.lucibel.com rubrique Actionnaires / Communication financière / Présentation webinaire

ANNEXE AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chiffre d'affaires en K€ 2023 2022 Variation

YoY Lumière Scénographique Procédés Hallier 2 791 2 446 14% Projets Spéciaux 530 188 182% Total Scénographique 3 321 2 634 26% % du CA 36,7% 32,2% Lumière Cosmétique Lucibel.le Paris 2 233 896 149% Autres 113 163 -31% Total Cosmétique 2 346 1 059 122% % du CA 26% 13% Activités Historiques Lucibel Pro 2 795 3 764 -26% Confidence 362 619 -42% Barentin 211 101 109% Total Activités Historiques 3 368 4 484 -25% % du CA 37,3% 54,8% Total Groupe 9 035 8 177 +10,5%

A propos de Lucibel

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et produit des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378 Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

