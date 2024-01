Lannion, le 29/01/2024 – 17h45

LUMIBIRD : CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 À 203,6 M€

Le chiffre d’affaires à périmètre constant 1 (200,8 M€) est conforme aux dernières prévisions (+7,5% à périmètre et taux de change constants)

Marge d’EBITDA à périmètre constant attendue à plus de 17%

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre au 31 décembre 2023 un chiffre d’affaires annuel de 203,6 M€, en hausse de +6,6%, (+7,5% à périmètre et taux de change constants). Le niveau de chiffre d’affaires atteint au 4e trimestre (64,6 M€) doit permettre au Groupe de confirmer son objectif ajusté mi-décembre 2023 d’une marge d’EBITDA supérieure à 17% à périmètre constant.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2023 2022 Variation publiée A périmètre et taux de change constants Premier trimestre 40,9 38,0 +7,6% +8,5% Deuxième trimestre 56,3 46,0 +22,3% +24,7% Troisième trimestre 41,8 40,9 +2,2% +4,8% Quatrième trimestre 64,6 66,0 -2,2% -3.4% 12 mois 203,6 191,0 +6,6% +7,5% dont Photonique 100,8 93,5 +7,8% +7.4% Médical 102,8 97,5 +5,5% +7,6%

Par division

La division Photonique a progressé de +7,8% (+7,4% à périmètre et taux de change constants) sur l’année, avec un 4e trimestre à 34,9 M€, proche du record du 4e trimestre 2022 (35,3 M€).

Le segment Défense/Spatial, porté par une demande croissante et une gamme attractive de produits de très haute technologie dont un grand nombre de composants produits au sein du Groupe, progresse de 30,9%, à 39,4 M€ (+34,5% à périmètre et taux de change constants), et de +8,2% à 15,8M€ au 4ème trimestre.

Le segment Lidar recule de -7,5% à 24,1 M€ (-6,1% à périmètre et taux de change constants), en retrait de -39,6% au 4e trimestre (à 5,8 M€), principalement du fait d’une base de comparaison particulièrement élevée au Q4 2022. Les activités LIDAR continuent de croître fortement sur le sous-segment de l’éolien où LUMIBIRD vend directement ses systèmes Lidar et enregistre un recul ponctuel sur le sous-segment du Scan 3D sans pour autant remettre en cause les fortes perspectives de croissance de ce marché.

Sur les activités Industrielles et Scientifiques, le Groupe termine l’année à 37,4 M€ stable à -0,1% (-5,0% à périmètre et taux de change constants), en hausse de 19,6% au 4e trimestre (13,2 M€) tirée en grande partie par le rattrapage des retards de production du premier trimestre. Le chiffre d'affaires réalisé par les activités CONVERGENT acquises fin août 2023 est inclus dans les activités Industrielles et Scientifiques. Il s'élève à 2,7 M€ en 2023 sur 4 mois dont 2,1 M€ au Q4 2023.

La division Médical progresse à 102,8 M€ de 5,5% sur l’année (+7,6% à taux de change constant) avec un léger recul au 4e trimestre (-3% à 29,8 M€) lié à des reports de ventes sur 2024 pour des raisons règlementaires (retard des autorisations de mise sur le marché) ou administratives (nouvelle politique d’achats dans les hôpitaux publics en Chine). La répartition du chiffre d’affaires entre le diagnostic (23%) et le traitement (77%) est similaire aux années précédentes.

L’effet de change a représenté un impact négatif sur le chiffre d’affaires de -4,5 M€ sur 2023 réparti entre la Photonique pour -2,4 M€ et le Médical pour -2,1 M€. Les ventes de Q4 2023 ont été impactées à hauteur de -1,3 M€.

Par zone géographique

La répartition des ventes annuelles par division et par zone géographique est la suivante :

Photonique Médical Chiffre d’affaires (M€) 2023 2022 Var. Var. périmètre et taux change constant 2023 2022 Var. Var. périmètre et taux change constant EMEA 52,9 46,3 +14,3% +10,5% 33,6 30,8 +9,0% +9,2% Amériques 19,0 18,2 +4,3% +6,0% 28,2 30,6 -7,7% -6,1% Asie-Pacifique 21,9 18,6 +17,3% +23,0% 29,3 28,4 +3,1% +6,6% Reste du monde 7,0 10,4 -32,2% -32,2% 11,7 7,7 +52,7% +60% Total 100,8 93,5 +7,8% +7,4% 102,8 97,5 +5,5% +7,6%

Données non auditées par les commissaires aux comptes

La division Photonique confirme sur l’année 2023 une activité dynamique en Europe (+14,3%). Le rattrapage des ventes du 4e trimestre en Industriel et Scientifique a impacté favorablement la zone Asie-Pacifique, en croissance (+17,3%) sur l’année.

La division Médical termine l’année avec une croissance solide en Europe (+9%) alors que les zones Amériques (-7,7%) et Asie (+3,1%) ont elles été marquées par les reports de ventes sur 2024.

Perspectives

Le niveau de chiffre d’affaires atteint sur l’année permet de confirmer le niveau de rentabilité attendu avec une marge d’EBITDA supérieure à 17% à périmètre constant pour l’ensemble de l’exercice 2023.

Le Groupe conserve sa trajectoire de croissance portée par la dynamique de ses marchés clés : Défense / Spatial, Médical et Lidar où la demande est forte à court et moyen-terme.

Les activités CONVERGENT acquises courant 2023, apportent au groupe du chiffre d’affaires sur une nouvelle gamme de lasers à fibre ainsi que des technologies clés dans les semi-conducteurs. Cette acquisition, au même titre que le développement de la fibre à Lannion, constituent des briques technologiques qui vont permettre au Groupe d'accélérer sa verticalisation dans les mois à venir et renforcer son développement rentable. Les activités CONVERGENT permettent également, avec les lasers à fibre de forte puissance pour le civil, de développer de nouvelles activités médicales en dehors de l'ophtalmologie. Les activités CONVERGENT ne devraient pas être rentables (EBITDA négatif) sur 2023. La mise en place de synergies et le développement des ventes devront permettre de hisser ces activités sur les standards de performance financière conforme à ceux du groupe dans les années à venir.

Le Groupe anticipe pour les années à venir une croissance plus rentable, concrétisant les fruits de ses investissements.

Prochains rendez-vous : Résultats annuels 2023, le mardi 12 mars 2024, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 191 M€ de chiffre d’affaires en 2022 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

1 Hors Convergent Photonics, dans le périmètre du Groupe depuis le 31/08/2023

